Tag der offenen Tür: Einblick ins Westklinikum

Rissen. Das Asklepios Westklinikum Hamburg lädt am Sonnabend den 8. September 2018 von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in Rissen ein. Als Schwerpunktversorger in Hamburgs Westen bietet das Westklinikum medizinische Angebote, die an diesem Tag auf unterhaltsame, persönliche und leicht verständliche Weise Interessierten und Besuchern präsentiert werden. In Vorträgen widmen sich die Fachexperten und Chefärzte dem Thema: „Gesund alt werden ist (k)ein Kinderspiel?!“

Kinder und Erwachsene können an diesem Tag neue Welten entdecken und sich beispielsweise die minimal-invasive Operationstechnik vom Chefarzt erklären lassen und gleichzeitig ihre Geschicklichkeit testen. Oder einmal mit dem AgeMan-Anzug die Beweglichkeit im Alter testen? Kein Problem! Ergänzend berichtet die Orthopädie und Unfallchirurgie über verschiedenste Gelenkprothesen und steht mit Vorträgen an Informationsständen Rede und Antwort.

Besucher erhalten außerdem ihren individuellen Gesundheitspass und können ihre Gesundheitswerte überprüfen. Fachvorträge und Infostände weiterer Fachabteilungen runden den Tag ab. Für Mitmachaktionen, ein buntes Kinderprogramm inklusive Hüpfburg sowie gesunde und leckere Speisen ist gesorgt.

Asklepios Westklinikum Hamburg

Suurheid 20, Rissen