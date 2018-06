Rissener Sommerfest: Musikalische Spezialitäten aus aller Welt

Rissen. Das Publikum in Rissen darf sich beim Rissener Sommerfest auf einen großartigen Tag freuen: Am Samstag, den 16. Juni verwandelt sich von 14 bis 18 Uhr die Wedeler Landstraße in eine einzige Fest- und Marktmeile. Der Flohmarkt und die zahlreichen Ausstellungs- und Aktionsstände der Rissener Schulen, Initiativen, Vereine und Organisationen, das Dorfcafé und die Fahrradwerkstatt Sieversstücken laden zum Kennenlernen, Verweilen, Stöbern und Plaudern ein. Außerdem sorgt ein Bühnenprogramm für musikalische Unterhaltung.

Das Bühnenprogramm für das Rissener Sommerfest am 16. Juni steht: „Wir haben eine bunte, moderne Musikmischung für Alt und Jung, für alteingesessene und neu zugezogene Rissener zusammengestellt“, freut sich Katharina Vogel, die alle Darbietungen ausgewählt und das Programm organisiert hat. „Es sind viele tolle Rissener Auftritte dabei – und wir haben wunderbare Gastbeiträge mit echtem Überraschungseffekt.“

Sommerliche Erfrischungen und Leckereien gibt es an Ständen, vor Geschäften und bei den Grill- und Ausschankstationen. Die Geschäfte sind an diesem Nachmittag geöffnet und laden zu kleinen Aktionen ein. Juwelier Laatzen veranstaltet beispielsweise eine Tombola, bei der es Preise zu gewinnen gibt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfbur, und der Feuerwehrkasper kommt: Um 15 und 16.30 Uhr spielt er vor Anna K.

Das Programm beim Rissener Sommerfest

14 Uhr: Eröffnung durch den Chor der 3. Klassen der Schule Iserbarg

14.15 Uhr: Der „Alle-Welt-Chor“ aus dem Bürgerhaus

14.30 Uhr: Gitarrenspieler/innen und Ensembles der Rissener Musikschule von Christian Sach

15.30 Uhr: Amir Shamzani aus Syrien singt und spielt (Keyboard und Saz) Lieder aus seiner Heimat

Dazwischen finden überraschende Spielaktionen der Improvisationstheatergruppe des Gymnasiums Rissen statt. In Rissen sind solche Einlagen noch vergleichsweise ungewohnt. Auf die Reaktionen des Publikums sind die jungen Spieler gespannt.

16 Uhr: Trommelgruppe des Bürgervereins unter Leitung des Trommelmeisters Bouba Fall (Senegal) mit afrikanischen Gästen

16.30 Uhr: Popchor „Gyrissmix“ unter Leitung der Sängerin und Chorleiterin Katharina Vogel mit einer Auswahl internationaler Popsongs

17 Uhr: Band „Albers Ahoi“. Die Hafenjungs singen und spielen die bekanntesten Lieder des Hamburger Volksschauspielers und Sängers Hans Albers (1892 – 1960)

18 Uhr: Bekanntgabe der Gewinner der Tombola-Preise

18.15 Uhr: HHUGO, das „Hamburg Ukulele Groove Orchestra“ spielt beliebte Evergreens im Ukulele-Gewand

In den Umbaupausen und zwischendurch treten Gesangsschüler/innen (12–18 J.) von Katharina Vogel auf und singen aktuelle Songs.

19 Uhr: Katharina Vogel (Gesang) und DJ Merlin: Beliebte Popsongs mit DJ zum Übergang

Ab 19.30 Uhr: DJ Merlin legt auf zum Rissener Open Air-Fest. Musik, Tanzen und Feiern in der Wedeler Landstraße bis um 22.30 Uhr