Die 7 schönsten Parks der Elbvororte

Auch wenn erste Lockerungen in der Bewegungsfreiheit der Menschen im Zuge der Corona-Krise vereinbart wurden – Normalität sieht anders aus. Zusammengefasst: Alles was Spaß macht, ist weiterhin verboten. Doch während die Innenstädte immer ruhiger werden, gibt es einen neuen Run auf die Parks. Im wahrsten Sinne des Wortes und viel Platz und frische Luft sei Dank.

Nicht alles was Spaß macht, ist verboten. Wer die schönen Frühlingstage an der frischen Luft genießen will, kann das weiterhin tun, wenn die Distanzregelungen eingehalten werden. Und mit den vielen, weitläufigen Parks, insbesondere in den Elbvororten, haben wir es in der Hansestadt eigentlich ganz gut getroffen.

Hier sind die schönsten Parks der Elbvororte. Eine Übersicht:

1. Der Jenischpark in Othmarschen mit Blick auf die Elbe.



2. Sandige Böden in der Wittenbergener Heide in Rissen.



3. Der dichtbewaldete Hirschpark am Mühlenberg.



4. Der idyllische Baurspark in Blankenese.

5. Vor den Toren der Stadt: Das Naturschutzgebiet Flottbek.

6. Mehr grün geht nicht: Der Nationalpark Wedeler Au.

7. Der Klövensteen im Norden von Rissen.