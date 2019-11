Frank Sinatra Musical im Gymnasium Hochrad

Othmarschen. „New York, New York“ statt „Stille Nacht“ – Die Big Band des Gymnasiums Hochrad führt am 29. November 2019 um 19 Uhr in der Schulaula ein selbstgeschriebenes Frank Sinatra Musical auf. Der Eintritt ist frei.

Ein Weihnachtskonzert der etwas anderen Art liefert die Big Band des Gymnasiums Hochrad in diesem Jahr: Statt Glockenklang und Kerzenschein treffen wir Frank Sinatra in einer Bar. Im Musical „Frank’s Place“, das der Musikkurs des 1. Semesters geschrieben hat und das von der Sunshine Band aufgeführt wird, erzählt Sinatra dem Barkeeper Jack aus seinem bewegten Leben. Im Laufe des Abends gesellen sich weitere Gäste und Weggefährten hinzu und mischen sich musikalisch in das Gespräch ein.

Idee und Umsetzung: Sebastian Korff und Barbara Henneberg

Unterstützung: Hans Magnus Stever

Arrangements: Sebastian Korff

Frank Sinatra: Riccardo Campione (S3)

Barkeeper Jack: Hans Magnus Stever (Abi 2017)

weitere Rollen: Mitglieder des S1 Musikkurses

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Gymnasium Hochrad

Hochrad 2, Othmarschen