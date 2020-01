Abend der offenen Tür im Christianeum

Othmarschen. Am 27. Januar 2020 können ab 18 Uhr Eltern und Schüler der vierten Klassen bei einem Abend der offenen Tür das Christianeum kennenlernen.

Die Schule stellt ihr vielfältiges Angebot als moderne Schule mit humanistischer Prägung vor. Neben einer einführenden Veranstaltung in der Aula haben Besucher die Möglichkeit zu intensiven Gesprächen mit Schülern, Elternrat und Lehrern, zum Besuch verschiedener Vorführungen und der Besichtigung der Räumlichkeiten.

Die Kinder werden außerdem von älteren Schülern durch die Schule geführt und erhalten so einen eigenen Einblick in den Schulalltag und die Atmosphäre am Christianeum. Den Abend schließen dann die Fünftklässler mit Tanz und Musik.

Christianeum

Otto-Ernst-Straße 34, Othmarschen