Castingfinale: Thomas Hayo als Juror im Elbe-Einkaufszentrum

Osdorf. Am 8.6.2019 ab 14 Uhr ist es so weit – wir küren die Gewinner des Generation ELBE Castings mit Creative Director Thomas Hayo in der Jury.

Die Kampagne „Generation“ lebt von dem Gedanken, dass Menschen unterschiedlichen Alters im Elbe-Einkaufszentrum shoppen gehen, und dass das Center für jede Generation etwas zu bieten hat. Das Elbe-Einkaufszentrum will künftig Kunden in Werbekampagnen einbeziehen – mit nicht generischen Models, sondern ganz normalen Kunden, die wirklich die „Generation ELBE“ sind.

Dazu hat das ELBE ein Casting über fünf Monate veranstaltet, bei dem sich die Besucher online und direkt im Center als eines der Gesichter der „Generation ELBE“ bewerben konnten. Gesucht wurde in den Kategorien Einzelperson, Best Ager, Pärchen, Freunde/ Freundinnen, sowie Eltern mit Kind.

Am Samstag, den 8. Juni ab 14 Uhr findet das große Finale mit Star-Juror, Thomas Hayo, statt.