Ausstellung zu „50 Jahre Osdorfer Born“

Alt-Osdorf. Stadtteiltourismus Osdorfer Born präsentiert vom 22. bis 25. Mai 2018 eine Ausstellung im Kulturzentrum Heidbarghof im Rahmen der Festwoche „Unser Osdorf – 750 Jahre“.

Bauen, wohnen, leben am Osdorfer Born – mit vielen Fotos und in kurzen Texten gibt die Ausstellung die Geschichte und Sternstunden von Hamburgs erster Großwohnsiedlung wieder. Bilder der Planungen, Bauphasen, Feierlichkeiten sowie Einblicke in ehemalige Treffpunkte und den Alltag längst vergangener Jahrzehnte bis heute werden ergänzt durch persönliche Portraits einiger Anwohner. Im Rahmen der Festwoche „Unser Osdorf – 750 Jahre“ wird die Wanderausstellung im Kulturzentrum Heidbarghof zu sehen sein.

Nach der Ausstellung lädt Stadtteiltourismus Osdorfer Born ein zu spannenden Rundgängen durch den Osdorfer Born. Besucher bekommen eines der größten Graffitis der Welt zu sehen, entdecken Kunst im öffentlichen Raum, besuchen das Bürgerhaus und spazieren durch die grüne Lunge des Hamburger Westens.

Ausstellungs-Öffnungszeiten:

Dienstag, 22.5.: 10 bis 12 und 17 bis 20 Uhr, Mittwoch, 23.5.: 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 24.5.: 10 bis 12 und 17 bis 20 Uhr, Freitag, 25.5.: 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr

Stadtteilrundgänge im Osdorfer Born

Samstag, 9. Juni: 15 Uhr

Samstag, 25. August: 15 Uhr

Treffpunkt am Bürgerhaus Bornheide, Bornheide 76 (rotes Haus)

Die Rundgänge sind kostenlos. Anmeldung zu den Rundgängen unter: kontakt@proquartier.hamburg

Kulturzentrum Heidbarghof

Langelohstraße 141, Alt-Osdorf