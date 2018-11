Weihnachtsbeleuchtung im Hotel Louis C. Jacob

Nienstedten. Seit dieser Woche brennt erstmals die neue Weihnachtsbeleuchtung des Louis C. Jacob. In diesem Jahr wurde dieser Moment etwas feierlicher begangen. Eines der Kinder der Stiftung Kinderjahre legte den „Schalter“ um und das Louis C. Jacob an der Elbchaussee wurde zum Strahlen gebracht.

Ein absoluter Hingucker entlang der Prachtstraße. Ebenfalls dabei waren Hoteldirektorin Judith Fuchs-Eckhoff, Hannelore Lay, Vorsitzende der Stiftung Kinderjahre, und insgesamt 20 Kinder der Stiftung, die zudem noch ein Ständchen sangen. Das Louis C. Jacob unterstützt die Stiftung übrigens auch mit dem Erlös der diesjährigen Silvester-Tombola.

Die Weihnachtsbeleuchtung stammt vom Unternehmen „Die Schmücker Klöpner GmbH“, das auch für die Weihnachtsbeleuchtung in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofes, des Levantehauses, des Neuen Walls, des Roncalli Weihnachtsmarktes und viele mehr verantwortlich ist.

Am Haupthaus des Hotels Louis C. Jacob und Weinwirtschaft sowie an den Linden auf der Lindenterrasse leuchten rund 28.000 LED-Lampen. Zirka 2.500 Meter Kabel Lichterkette und Verlängerungskabel wurden installiert. Dafür wurde rund eine Woche gebraucht.