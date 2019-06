Bahrenfeld. Geselliger Abend: Zur Eröffnung der Rösterei „QUBA – Quartier Bahrenfeld“ am 8. August 2019 (nicht wie in der Juni Ausgabe angekündigt am 13.6.2019) geben sich die Klönschnack Allstars die Ehre. Sie spielen ab 19 Uhr Blues und Rock. Open House – der Eintritt ist frei.

Adresse:

Rösterei „QUBA – Quartier Bahrenfeld“

Wichmannstraße 4, Haus 6

22607 Hamburg