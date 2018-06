Die 11 schönsten Strände Hamburgs

Der Sommer ist da! Zumindest laut Kalender. Viele Hamburger flüchten daher oftmals an die Nord- und Ostsee, oder fliegen gleich ins Ausland. Dabei hat Hamburg selbst so viele schöne Strände zu bieten. Ein Grund mehr, einmal die schönsten Strände in und vor Hamburg vorzustellen.

1. Es gibt sie wirklich: Die breiten Sandstrände vor den Toren Hamburgs

2. Unendliche Weiten am Falkensteiner Ufer…



Foto: compidoc / Flickr, Lizenz: CC BY-ND 2.0

3. Der wohl bekannteste Stadtstrand in Övelgönne



Foto: daspunkt / Flickr, Lizenz: CC BY 2.0

4. Sky & Sand: Der Strand auf der Hamburger Meile

5. Die Pötte am Strand beobachten



Foto: Marnie Pix, Flickr / Lizenz: CC BY-ND 2.0

6. Der grüne Strand von Hamburg im Stadtpark



Foto: BineHerzog, Flickr / Lizenz: CC BY-SA 2.0

7. Der Beach-Club StrandPauli in St. Pauli



Foto: Photocapy, Flickr / Lizenz: CC BY-SA 2.0

8. Weil’s so schön ist: Der Strand von Övelgönne

9. Baden rund um den Findling Alter Schwede



Foto: Klaus Friese, Flickr / Lizenz: CC BY-SA 2.0

10. Der Beach-Club Hamburg del Mar direkt an den Landungsbrücken

11. Die Strandperle bei Övelgönne