Siebte Klönschnack Sommernacht: Edle Party auf dem Süllberg

Blankenese. Traumhafter Blick bei bester Stimmung – so kennt man die Klönschnack Sommernacht auf dem Süllberg, zu der Gastgeber Klaus Schümann gestern bereits zum siebten Mal einlud. Im sommerlichen Ambiente tummelten sich rund 880 Gäste auf der Terrasse des Süllberg-Hotels und genossen feinste Speisen, erfrischende Getränke und anregende Gespräche. Auch der Lions-Club Hamburg-Elbufer war wieder mit dabei und verkaufte Lose für den guten Zweck. Die Mitglieder des Clubs sammelten Spenden in Höhe von 12.040 Euro, die an ein Projekt für Jugendarbeit gehen.

Süllberg-Geschäftsführer Karlheinz Hauser verwöhnte die Partygäste mit Kulinarischem von Grill-Stationen und Buffet sowie mit sommerlichen Cocktails, eisgekühlten Weinen von Rindchens Weinkontor und frisch gezapftem Holsten Pilsener. Der Sternekoch, der nun zum siebten Mal auf Hamburgs höchstem Berg die Sommernacht ausrichtete, servierte unter anderem Ceviche vom Lachs, Trüffelravioli und Maispoulardenbrust im Baconmantel. Feinste Schokoladenkreationen von Läderach aus der Schweiz boten nicht nur einen Gaumen-, sondern auch wieder einen Augenschmaus. Der gesellige Abend wurde außerdem von der Live-Band „Die Drei von der Tankstelle“ und vom DJ Stephan Preuss (Starboard Events) begleitet.

Sieben Gäste gehörten zu den glücklichen Gewinnern des Abend und freuten sich über exklusive Tombolapreise, darunter ein edelmetallischer Sternkörper mit Spendenkern, ein Anhänger aus 18 Karat Weißgold, ein Schweizer Schokoladen-Workshop, eine Jahresmitgliedschaft EMS Training, ein privater Kunstsalon, ein Leinwanddruck „Elbphilharmonie“ sowie „Kulinarische Highlights“ für zwei Personen im Zwei-Sterne-Gourmetrestaurant Seven Seas.

Unter den Gästen waren auch Tom Buhrow, Albert Darboven, Marlies Möller, Katja Suding, Marcus Weinberg sowie Christian Titz vom HSV.

Ermöglicht wurde der Abend unter anderem von den Mit-Gastgebern Karlheinz Hauser (Hausherr und Geschäftsführer), Thomas Hinsch (Haspa, Regionalbereichsleiter) und Christian Dunger (WDI AG, Vorstandsvorsitzender).

Siebte Klönschnack Sommernacht

Bilder der Sommernächte aus den Vorjahren finden Sie im Klönschnack Sommernacht-Archiv unter www.kloenschnack.de/kloenschnack-sommernacht-archiv