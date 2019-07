Laufen und Schwitzen für das Blankeneser Hospiz

Blankenese. Am 1. September 2019 findet zum bereits 17. Mal der Blankeneser Heldenlauf statt. Wie schon im letzten Jahr ist auch diesmal die Mitmachaktion des Blankeneser Hospiz mit von der Partie. Unter dem Motto „Laufen – Schwitzen – Spenden – Helfen“ wird für das Hospiz gesammelt.

„Wir haben uns mit unserer Initiative vorgenommen, jedem der Teilnehmer auf möglichst einfache Weise einen „Lauf für die gute Sache“ zu ermöglichen. Und zwar ohne großen logistischen und finanziellen Aufwand“, erzählt Christine Dörscher, mehrfache Hamburger Landesmeisterin. Sie hat vor einigen Jahren eine Laufgruppe zugunsten des Blankeneser Hospiz ins Leben gerufen hat. Seitdem trifft sich die Gruppe jeden Samstag um 8 Uhr bei Wind und Wetter vor der Kirche am Markt und trainiert für den jährlichen Heldenlauf.

„Unser ehrgeiziges Ziel ist es diesmal – nach Klein- und Großspenden im Vorjahr – noch mehr Läufer für unsere Aktion und eine Spende zu gewinnen. Verbunden ist das Ganze mit einem kleinen Appell an den eigenen sportliche Ehrgeiz und die Spendenbereitschaft von Familie oder Freunden.“

Und so einfach geht’s: Jeder Läufer erhält eine Postkarte, auf der er für seine Strecke eine nicht allzu ambitionierte Zielzeit eintragen kann. Damit sucht er sich einen Sponsor. Dieser setzt einen Betrag ein, den er zugunsten des Blankeneser Hospiz spendet, wenn der Läufer ins Ziel kommt. Bleibt er unter der Zeit, spendet der Sponsor für jede Minute darunter einen von ihm festgelegten Betrag. Natürlich kann sich jedermann auch einfach selbst sponsern.

Die Karten sollen auch in diesem Jahr am Samstagvormittag vor dem Lauf verteilt werden und sind ab August zudem online abrufbar.

„Uns geht es vor allem darum, dass die Idee von möglichst vielen geteilt wird“, so Dörscher. „Ob 10 Cent oder 10 Euro pro Minute. Ob eine Zielzeit von 45 Minuten oder zwei Stunden. Weder die Zeit noch der Betrag sind am Ende entscheidend. Wichtig ist das Zeichen, das von jedem ausgeht: Ich helfe so, wie ich es gerade kann.“

Spenden fürs Hospiz

Spenden können Sponsoren unter dem Stichwort „Heldenlaufspende“ auf das folgende Konto überweisen: Stiftung Emmaus Hospiz, Commerzbank, IBAN: DE93 2004 0000 0337 8460 00.