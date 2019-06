InformationsForum Blankenese veranstaltet erste Publikumsmesse

Blankenese. Das InformationsForum Blankenese lädt am 22. Juni alle Blankeneser Bürgerinnen und Bürger, und am Stadtteil Interessierte herzlich zur ersten Messe „Blankenese-Miteinander“ in das Gemeindehaus der ev. Kirche ein.

Ziel der Messe?

Kennenlernen der Einrichtungen hier vor Ort, wer macht eigentlich was, wann, wo, mit wem? Wer braucht oder bietet was? Hierzu präsentieren sich viele Institutionen an ihren Ständen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Wussten Sie?

Über 150 Institutionen haben ihren Sitz in Blankenese. Diese sind im sportlichen, sozialen, beruflichen, schulischen, musikalischen, medizinischen und vielen anderen Bereichen tätig.

Was bringt der Messebesuch ?

Hier finden Sie Antworten auf die Fragen:

Wo finde ich zum Beispiel als Familie, als Schüler/in, Praktikums- oder Jobsuchender, als pflegebedürftiger, sportliebender, einsamer, geselliger, wissbegieriger Mensch eine geeignete Anlaufstelle hier im Ort? Wo finde ich Informationen, wo kann ich mich engagieren? Auch für die Einrichtungen / Vereine selber und ihre Mitglieder können sich Kooperationen ergeben.

Das InformationsForum Blankenese braucht Sie und Ihre Ideen/Wünsche!

Ein Wunsch- und Ideen-Tisch steht für Sie bereit und freut sich auf Anregungen! Hier dürfen Sie gerne Visionen und Wünsche für den schönen Stadtteil platzieren.

Übrigens: Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein Kuchenbuffet und Leckeres vom Grill erwarten Sie.

Erste Publikumsmesse des InformationsForum Blankenese:

Samstag 22. Juni 2019

Uhrzeit 12 bis 14 Uhr

Gemeindehaus, Mühlenberger Weg 64 a

Mehr Infos unter: https://blankenese.de/veranstaltungen.html