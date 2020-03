Blankenese liefert: Lokal bestellt – lokal geliefert

Blankenese. Auf Initiative der Blankenese Interessen-Gemeinschaft e.V. ist zur Unterstützung des Blankeneser Einzelhandels eine Übersicht der organisierten Lieferservices, neuer Öffnungszeiten und weiterer Dienstleistungen entstanden.

Die BIG und die Gewerbetreibenden aus Blankenese möchten mit diesem Weg in dieser schwierigen Zeit Gesicht zeigen und für die Blankeneser Kunden da sein. Viele der Händler und Gastronomen haben sich überlegt, wie sie weiterhin ihre Dienste anbieten können und offene Wünsche der Kunden nicht automatisch zu Amazon führen müssen.

„Machen Sie sich die Mühe und rufen Sie die Händler an oder schreiben Sie eine E-Mail, wie eine Lieferung von Produkten kontaktlos ermöglicht werden kann“, so die Interessen-Gemeinschaft. „Kaufen Sie z.B. auch Gutscheine für einen späteren Zeitpunkt. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des lokalen Handels in Blanke- nese!“

Eine Übersicht der bisher angebotenen Lieferdienste und Dienstleistungen von Blankeneser Betrieben finden sich unter www.blankenese-ig.de/blankenese-liefert.