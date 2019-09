Aus bei Sagebiels Fährhaus – Nicola Rossi gibt auf

Hamburg. Nicola Rossi, Chef im italienischen Ristorante bei Sagebiels Fährhaus, hat hingeschmissen. Die gastronomische Einrichtung mit viel Tradition war offensichtlich eine zu große Herausforderung für den ansonsten engagierten Rossi. Nach dem Abgang der Buddenhagens steht Blankeneses Traditionsgaststätte vor einer neuen Zeit: Kein geringerer als Architekt Hadi Teherani hat komplett übernommen – mit Büro und neuem Restaurant.

Hadi Teherani, renommierter Hamburger Architekt, gab im Rahmen der Gesprächsreihe „Real Estate Talk“ im Engel & Völkers Market Center Hamburg Elbe vor mehr als 100 geladenen Gästen Auskunft über sein Schaffen. In der Architekturwelt ist Hadi Teherani eine feste Größe. Zahllose markante Gebäude in Metropolen auf der ganzen Welt gehen auf die Arbeit des in Teheran geborenen Architekten zurück.