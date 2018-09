11 Tipps, den Herbst in den Elbvororten zu genießen

Was war das für ein Wahnsinns-Sommer 2018! Doch nun werden die Tage wieder kürzer. Hilfe, der Herbst ist da! Er gilt ist ungemütlich, verregnet und kalt. Soweit die Theorie. Tatsächlich ergeben sich oft völlig neue Möglichkeiten, um aus der vermeintlich trostlosen Zeit, die vielleicht gemütlichste Jahreszeit zu machen – erst recht in den Elbvororten. Wir haben für sie die 11 besten Tipps zusammengestellt, um die dritte Jahreszeit in Blankenese & Co. so richtig zu genießen.

1. Sonnige Herbstspaziergänge durch den Hirschpark in Blankenese:

2. Eichhörnchen in den vielen Parkanlagen entlang der Elbe beobachten:

3. Apfelernte im Alten Land:

4. Herbstliches Fondue im Strand Pauli genießen

5. Strandspaziergang von der Strandperle bis zum Wittenbergener Strand



Foto: Iconosquare / Instagram

6. Herbstliche Zutaten und Dekorationen in der Othmarschener Waitzstraße shoppen. Jetzt ist Erntezeit!



Foto: Iconosquare / Instagram

7. Auch Grau hat seine Reize (schließlich gibt es nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter…)



Foto: Iconosquare / Instagram

8. Den ersten Glühwein des Jahres auf dem Winterdeck in St. Pauli (ab 24.10.)

9. Lecker Flammkuchen und Wein in einem der vielen Restaurants der Elbvororte:



Foto: Iconosquare / Instagram

10. Ein herrliches Kännchen Tee in Lühmann’s Teestube



Foto: Iconosquare / Instagram

11. Die Elbvororte sind zu jeder Jahreszeit einfach wie gemalt…



Foto: Iconosquare / Instagram