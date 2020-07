Der Lifestyle Großbritanniens kommt nach Hamburg

Vom 7. bis zum 9. August findet im Hamburger Polo Club eine der ersten Lifestyle-Veranstaltungen des Jahres statt: Die HOME & GARDEN Hamburg und die British Flair öffnen erstmals für ein gemeinsames Event die Pforten.

30 Jahre British Flair – Anlass genug für ein ganz besonderes Event! In Klein Flottbek verbinden sich unter dem Titel „Home & Garden Hamburg meets British Flair“ zwei traditionsreiche Veranstaltungen für ein britisches Wochenende in Hamburg. Die Besucher lernen die Welt der Exklusivität und des Lifestyle Großbritanniens kennen.

Exklusivität gepaart mit britischem Lifestyle

Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir wieder da“, laufen die Vorbereitungen für das außergewöhnliche Event auf Hochtouren. Den Projektleiterinnen ist es gelungen, innerhalb einer kurzen Zeitspanne exklusive Aussteller zu gewinnen sowie ein angepasstes Rahmenprogramm zusammenzustellen. Namhafte Firmen aus den Bereichen Innen- und Außeneinrichtung, Home-Entertainment, Wohnkultur, Kunst und Lifestyle stellen Ihre hochwertigen Produkte vor. Dazu gesellen sich zahlreiche Aussteller mit typisch britischen Qualitätsprodukten wie Wachsjacken und Hüten, Accessoires, Skurriles und feinen Leckereien, wie Single Malt Whiskys, Fish and Chips oder englischen Fudges.

Outdoor-Shopping und Charity

Bei dem lustvollen Open-Air-Shopping finden unter dem Label der British Flair zahlreiche Charity-Aktionen sowie ein attraktives Event-, Sport- und Kulturprogramm statt. „Immerhin hat die British Flair in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum und das muss gefeiert werden“, sagt Projektleiterin Anna Regina Grap-Schwarz. Die Erlöse aus den Charity-Aktivitäten gehen in diesem Jahr an die „Klinik Clowns“.

Die Outdoor-Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn Euro. Kilt-Träger, Kinder ab fünf Jahre und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre zahlen in Begleitung eines Erwachsenen zwei Euro. Die Tickets können vor Ort oder online erworben werden.