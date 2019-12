Warme Mahlzeit für Hamburgs Bedürftige

Altona. Bei der achten Auflage der großen „Mehr als eine warme Mahlzeit“-Weihnachtsfeier wurden am 3. Dezember 2019 über 450 bedürftige Gäste in die Fischauktionshalle Altona eingeladen, um in einer feierlichen Atmosphäre eine friedliche Weihnachtsfeier zu erleben. So konnten die notleidenden Menschen der Stadt bei einem Weihnachtsdinner (Kartoffelsüppchen mit Maronenhäubchen und Brezelcroûtons, Hähnchenbrust gefüllt mit Kräutern und Aprikosen, Holundersauce, Rotkohl und Kartoffelgratin, Bratapfeltörtchen mit Zimtschaum und Pflaumen) verbringen.

Rund 150 ehrenamtliche Helfer hatten bereits am Vortag die Tische festlich geschmückt und die im Anschluss ausgeteilten Geschenktüten mit vielen nützlichen Überraschungen gepackt. Erstmalig mit dabei: zehn Friseure der Barber Angels Brotherhood. Sie gaben den Obdachlosen durch kostenlose Haar- und Bartschnitte ihr Gesicht zurück. Auch Sehschwierigkeiten gehören dank 200 gespendeter Lesebrillen der Vergangenheit an.

Stacklies Küchendirektor Frank Buschmann traf mit seinem zwölfköpfigen Team die kulinarischen Vorbereitungen. Zahlreiche Prominente wie Johannes Oerding, Fernanda Brandao, Helmut Zierl und Oliver Hörner, Katharina Fegebank, Yasmina Filal, Dayan Kodua und Sandra Quadflieg, Lotto King Karl, Hinnerk Baumgarten, Lou Richter, Ewald Lienen mit mehreren FC St. Pauli Spielern u. v. m. stellten am Abend der Weihnachtsfeier ihr Geschick als Kellner unter Beweis und bewirteten die dankbaren Gäste. Den passenden Rahmen bekam der Abend zudem durch ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit dem international besetzten Mittelstufenchor der Goethe Schule Harburg „Gospel Train“, Sänger Peter Sebastian und Rockmusiker Manuel Preuss.

In guter Tradition organisierte Rock Antenne Hamburg gemeinschaftlich mit Hinz & Kunzt und Partnern wie Rewe, Sparda-Bank Hamburg, Dat Backhus, Dominos, Friends Cup Förderverein e. V. und vielen anderen dieses Event.