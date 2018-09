Tina-Turner-Musical kommt nach Hamburg

Dank „König der Löwen“, „Phantom der Oper“ und viele weitere Shows, hat sich Hamburg zur wahren Musical-Stadt gemausert. Jetzt bekommt die Hansestadt mit dem Tina-Turner-Musical einen weiteren Neuzugang.

Tina Turner ist bekannt für ihre Hits „The Best“ und „What’s Love Got To Do With It“ und natürlich werden sich all ihre Hits wie ein roter Faden durch die Show ziehen. Dabei hat die international gefeierte Rock-Ikone auch tatkräftig bei der Entstehung des Musicals mitgeholfen. Schließlich geht es in der Show um ihr Leben und ihren Aufstieg zum Pop-Star.

Tina-Turner-Musical: Ab März 2019 in Hamburg

Während nach den Darstellern und Sängern derzeit noch gesucht wird, steht der ungefähre Zeitpunkt der Premiere bereits fest. Im März 2019 soll es soweit sein und das Operettenhaus wird der Austragungsort. Und keine Geringere als Tina Turner selbst hat Ihr Kommen bereits zugesagt: „Ich erinnere mich, aus Tour-Tagen noch daran, dass Hamburg immer eine Rock-City war. Ich habe es geliebt dort für meine Fans aufzutreten und kann es kaum erwarten für die Deutschlandpremiere zurück zu sein.“.

Neben der Deutschlandpremiere feiert Tina Turner nächstes Jahr auch ihren 80. Geburtstag.