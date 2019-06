Tag des offenen Ateliers

Altona. Am Sonntag, den 30. Juni 2019 von 11 bis 17, öffnet das Altonaer Atelierhaus in der Leverkusen Straße 13 E zum fünften Mal seine Türen.

Die Ateliers mit ihren Künstlern/innen präsentieren ein breites Spektrum an Malerei, Keramik, Skulpturen, Plastiken und Objekten. In dem mit Mosaiken und Malereien verzierten Gebäude im Hinterhof hat sich inzwischen eine ständig wachsende Gemeinschaft von Ateliers angesiedelt, die einen Einblick in ihre Räume und Tätigkeiten geben wollen. Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich über interessierte Besucher und spannende

Gespräche.

Der Eintritt ist frei, im Hause gibt es einen Personenaufzug.

Weitere Infos auch auf www.tonart13.de.