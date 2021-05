Kitchen Guerilla stellt Essens-Container auf

Hamburg. »Jeder Mensch verdient eine warme und liebevoll gekochte Mahlzeit«, findet Onur Elci, Mitgründer und -geschäftsführer der Kitchen Guerilla aus Hamburg. Die SoliKüche, die er und sein Bruder Koral Elci im März 2020 ins Leben gerufen haben, soll dazu beitragen: Mithilfe von Spendengeldern geben sie und ihr Team an drei Tagen in der Woche frischgekochte, warme und vollwertige Mahlzeiten kosten- und kontaktlos an Obdachlose und Bedürftige aus. Nun – ein gutes Jahr nach Gründung – wird die Soliküche offiziell zum gemeinnützigen Verein.

Dies haben die Elci-Brüder zum Anlass genommen, einen 20-Fuß-Überseecontainer auszubauen, der fortan an unterschiedlichen Stellen in Hamburg platziert wird und durch den eine noch unkompliziertere Essensausgabe sichergestellt werden soll. Die erste Station: die Museumsstraße am Altonaer Bahnhof. Hier findet nun bis Ende August jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr die Essensausgabe statt.

Eine warme Mahlzeit spenden

Um pro Einsatztag mindestens 100 Mahlzeiten verteilen zu können, ist die SoliKüche auf die Unterstützung von Wohltäter*innen angewiesen – Stiftungen, Firmen, Vereine, aber auch Privatpersonen. In Form einer Spende können dabei gleich ganze Einsatztage finanziert oder auch einzelne Mahlzeiten verschenkt werden. Eine Spendenquittung wird den Spender*innen selbstverständlich ausgestellt.

Da sich die Situation auf der Straße und somit die Bedürftigkeit durch die Corona-Pandemie zusehends verschärft, werden dringend Spender*innen gesucht, um eine zuverlässige und langfristige Verpflegung gewährleisten zu können.

Zu den bisherigen Unterstützer*innen gehört vor allem die Klaus und Lore Rating Stiftung, die seit Tag eins an die SoliKüche geglaubt und diese stets finanziell, ideell und von Herzen supportet hat. Auch das CR Container Trading Team, Vartan Rocks, EAN, Metro und Palux haben in Form von Sach- und Geldspenden dazu beigetragen, dass die SoliKüche in die nächste Phase gehen und einen professionell ausgebauten Food-Container aufstellen kann.

Im März 2020 gründete die Hamburger Food- und Event-Agentur Kitchen Guerilla die SoliKüche: eine kostenlose Essensausgabe für Obdachlose und Bedürftige. Ein gutes Jahr später ist die SoliKüche nun zum gemeinnützigen Verein geworden – und hat im Zuge dessen eine stationäre Pop-Up-Küche eingerichtet.

WOHIN MIT DEN SPENDEN?

Bankdaten:

SoliKüche e.V.

IBAN: DE59 2005 0550 1501 6439 42

BIC: HASPDEHHXXX