Glanzvoller Genuss in The Box

Ottensen. Am 23. August 2018 lädt Küchenspezialist One Kitchen alle Silber-Liebhaber in die Location von The Box in Ottensen zu einer glanzvollen Veranstaltung mit der Silberschmiede-Manufaktur Robbe & Berking ein. Ab 19 Uhr dreht sich hier alles um die Faszination und Anziehungskraft des eleganten Metalls, die langjährige Tradition und die Handwerkskunst – made in Germany.

Präsentiert werden die aktuellen Kollektionen der Flensburger Silberschmiede-Manufaktur Robbe & Berking. Neben einem Sonderrabatt von 15 Prozent dürfen sich die Gäste auf wohltemperierte Drinks aus der Robbe & Bering Mini-Bar und Fingerfood freuen.

Weitere Informationen zur Location gibt es hier.

The Box

Borselstraße 16f, Ottensen