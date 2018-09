Flashdance – Das Musical im Mehr! Theater

Hamburg. Ab dem 20. September 2018 kommt die deutschsprachige Bühnenadaption des Kultfilms „Flashdance“ als moderne Inszenierung nach Deutschland und Österreich auf Tournee. Mit Klassikern wie Flashdance – What a Feeling, Maniac und Gloria im englischen Original.

Die Bühnenadaption des 80er Jahre Kultfilms feiert am 20. September 2018 große Premiere im Mehr! Theater in Hamburg und begibt sich im Anschluss auf große Tournee. Weitere Spielstätte für die Tournee in 2018 sind unter anderem Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Bremen sowie Salzburg und Wien. Der Kartenvorverkauf hat bereits deutschlandweit bei Ticketmaster, Eventim sowie bei Öticket in Österreich begonnen. Auch die Fortsetzung der Tournee ist bereits für 2019 in weiteren Städten angekündigt worden. Die Show wird in deutscher Sprache gespielt, aber Klassiker wie Flashdance – What a feeling, Maniac, I love Rock’n Roll und Gloria begeistern im englischen Original.

„Flashdance“ gehört zu den Kultfilmen der 80er Jahre, der das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt hat. Eingängige Disco-Klassiker wie Flashdance – What a Feeling, Gloria und Maniac in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach seiner Kinopremiere 1983 Jung und Alt in ihren Bann. Die mitreißende Bühnenadaption des Films von Adrian Lyne mit Songs von Produzent Giorgio Moroder und Keith Forsey, die für den Titelsong sowohl einen Oscar als auch einen Grammy erhielten, kommt jetzt als moderne Bühnenadaption auf Tournee nach Deutschland, präsentiert von 2Entertain Germany und in Co-Produktion mit Vickey Nöjesproduktion.

Tom Hedley und Filmregisseur Robert Cary schrieben das Buch zu „Flashdance – Das Musical“, die ergänzend komponierte Musik stammt aus der Feder von Robbie Roth, für die Songtexte sind Robbie Roth und Robert Cary verantwortlich.

Für die schwedische Produktion, die 2014 bis 2015 in Stockholm zu sehen war, wurde die Originalversion, die 2008 in England Premiere hatte, überarbeitet, technisch modernisiert. Mit zeitgemäßen Tanzsequenzen und neuen, technischen Raffinessen ausgestattet, holt diese Show nicht nur den Fan der 80er Jahre ab, sondern bringt Musical-Fans jeden Alters zusammen.

Flashdance – Die Story:

Mit 18 Jahren hat man große Träume, aber wenn man aus der Arbeiterklasse kommt und wenig Aussicht auf ein besseres Leben hat – wie Hautdarstellerin Alexandra „Alex“ Owens – sind diese oftmals nur sehr schwer bis gar nicht zu erreichen. Tagsüber verdient sie sich ihre Brötchen als Schweißerin, doch um über die Runden zu kommen, muss sie nachts als Tänzerin in zwielichtigen Bars arbeiten. Doch das kann ihr nicht ihren Traum rauben, denn Alex will etwas Besonderes schaffen: eine klassische Tanzausbildung an der Shipley Tanzakademie in Pittsburgh.

Unterstützung findet sie auch in ihrem Chef Nick, der ihr dabei helfen will und woraus sich eine Liebesbeziehung mit einigen Höhen und Tiefen entwickelt. Nick nutzt seine Kontakte und verschafft Alex die Chance ihres Lebens – ein Vortanzen. Doch wird es die Autodidaktin ohne bisherige professionelle Ausbildung schaffen oder zerplatzt ihr Traum wie eine Seifenblase?

flashdance-dasmusical.de