Casting für den Traumjob

Hamburg. Am 31. März findet in der Barclaycard Arena Hamburgs größte Karriere- und Ausbildungsmesse statt – hier gibt es alle Tipps auf dem Weg zu Ihrem Traumjob.

Bereits zum 25. Mal findet der Hamburger Karrieretag vom Veranstalter Jobwoche statt: über 250 national und international agierende Top-Arbeitgeber präsentieren in der Barclaycard Arena Angebote und Möglichkeiten aus den verschiedensten Branchen. Die Messe richtet sich an alle Altersklassen, die Interesse an Fortbildung, Berufswechsel oder Berufseinstieg haben. Bei Gesprächen in lockerer Atmosphäre können Kontakte geknüpft werden, auch ein gratis Bewerbungsmappen-Check wird angeboten.

Im Rahmen des Karrieretags stellen sich auch Ausbildungsbetriebe und Hochschulen vor. Über 100 Unternehmen und Hochschulen suchen den Kontakt zu Schülern, die dieses oder kommendes Jahr ihren Abschluss erwerben. Interessenten können sich über Trends, freie Lehr- und Studienplätze und den Weg zu ihrem Traumjob informieren und sich Tipps für Bewerbungen abholen.

Die Karriere- und Ausbildungsmesse mit Informationen zu findet am 31. März auf dem „Spielfeld“ der Barclaycard Arena von 9 bis 16 Uhr statt. Von der S-Bahn Station Stellingen fährt ein kostenloser Shuttle-Service die Besucher zur Messe. Der Besuch der Messe ist kostenlos, die Eintrittskarten gibt es online auf den Seiten der Veranstalter.

31.März 2020

9 bis 16 Uhr

Barclaycard Arena

Kostenlose Eintrittskarten unter www.Jobwoche.de und www.Talente-kompakt.de