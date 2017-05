4.000 Besucher bei der Wedeler Kulturnacht

Rekordbesuch bei der Wedeler Kulturnacht: 20 Spielstätten und 500 Künstler begeisterten am Sonnabend mehr als 4.000 Besucher. Für die Organisatoren ein voller Erfolg.

Neben einem üppigen Progamm zwischen Reepschlägerhaus, Marktplatz, Batavia, Rathaus, Rist-Gymnasium und dem Theater, sorgte auch Petrus für eine grandiose Stimmung. Warme Temperaturen tagsüber und trockenes Wetter in den Abenstunden, ließen die Menschen am vergangenen Samstag in die Stadt strömen.

Wedeler Kulturnacht 2017 mit Musik, Straßenkunst und Kulinarik

Tatsächlich wurde an jeder Ecke Kultur geboten: Rock, Pop, Jazz und Folk-Fans kamen auf ihre Kosten. Zahlreiche Fabelwesen entzückten die Kinder und jede Menge Straßenkunst rundeten das Programm ab. Ein so umfangreiches Kulturprogramm hatte auch seinen Preis. Der Eintrittspreis für die Kulturnacht in Wedel betrug 8 Euro.