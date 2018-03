Großer Kindersachen-Flohmarkt in Wedel

Wedel. Die Familienbildung Wedel veranstaltet am 10. März von 10 bis 12 Uhr einen großen Kindersachen-Flohmarkt. Neben Spielzeug und Kleidung gibt es auch schon die kleine oder größere Osterüberraschung.

So langsam werden die Tage länger und auch schon ein wenig wärmer. So mancher denkt vielleicht auch schon über kleine oder größere Osterüberraschungen nach. Und wo kann er da besser fündig werden, als auf dem großen Kindersachen-Flohmarkt der Familienbildung Wedel?

In der Mensa der Gebrüder-Humboldt-Schule kann an mehr als 30 Ständen wieder nach Lust und Laune gestöbert, gehandelt und gekauft werden. Neben Kleidung in allen Größen gibt es auch Spielzeug aller Art im Angebot: Bücher, Puzzles, Puppen, Playmobil, Lego, Fahrräder und Roller – alles, was den Nachwuchs strahlen lässt und den Geldbeutel der Eltern schont.

Alle Schnäppchenjäger sind eingeladen, sich für die Frühjahrs- und Sommersaison gut und günstig für die Kleinen einzudecken und auch schon mal nach Ostergeschenken Ausschau zu halten.

Gebrüder-Humboldt-Schule

Rosengarten 18, Wedel