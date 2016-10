Achtung: Geschwindigkeitskontrollen in Wedel und Holm

Gestern Nachmittag führte die Polizei an drei verschiedenen Orten in Wedel und Holm Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie hatte Erfolg und sie kündigte weitere Messungen an.

Gleich fünf deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden am gestrigen Nachmittag im Rahmen der Kontrollen durch die Verkehrspolizei festgestellt. Außerdem wurden zwei Verkehrsteilnehmer mit Handy am Ohr erwischt, was längst nicht mehr als harmlose Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Wer telefonierenderweise erwischt wird, muss 60 Euro Bußgeld zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.

Autofahrer sollten in nächster Zeit vor allem auf der Feldstraße und der Holmer Straße in Wedel, sowie auf dem Lehmweg in Holm vorsichtig sein. Denn die örtliche Polizei kündigte für demnächst weitere Kontrollen an.