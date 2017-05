Wedel. Am 4. Mai 2017 präsentiert das Wedeler Rathaus um 19 Uhr den Vortrag „Küste gegen Plastik in 435 Wörtern“ im Rahmen der „Aktionswochen zur Müllvermeidung“, die vom Elbmarschenhaus, dem Regionalpark Wedeler Au und weiteren Akteuren initiiert wurden. Der Eintritt ist frei.

Plastikmüll ist an Norddeutschlands Küsten allgegenwärtig. Umweltverbände berichten fortwährend über Folgen kleinster Plastikpartikel für Mensch, Tier und Umwelt. Andreas Halle, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Küste gegen Plastik“, referiert am 4. Mai um 19 Uhr im Ratssaal des Wedeler Rathauses über die Gefahren des Plastikmülls.

Gerade an Küsten und Stränden fällt einem das Problem Plastikmüll buchstäblich vor die Füße. Medien berichten über winzige Plastikpartikel, die ins Blut gelangen und auch in Kosmetikartikeln enthalten sind. Auf den Halligen und Nordseeinseln sterben Tiere qualvoll an den Folgen der Plastikverschmutzung.

Die Gefahren des Plastikmülls in der Nordsee sind das Kernthema des Vortrags im Wedeler Rathaus. Andreas Halle wird auch darüber referieren, inwiefern jeder Einzelne handeln kann. Auch beschäftigt sich der Vortrag mit der Gründungsgeschichte des Vereins „Küste gegen Plastik“. Der Verein möchte über das Mülleinsammeln hinaus, Bürgerinnen und Bürger dazu bringen, den Plastikmüll gar nicht erst zu verursachen. Er betreibt Bildungs- und Aufklärungsarbeit und versucht Handel und Industrie dazu zu bewegen, auf alternative Verpackungen umzustellen. Dem circa 45-minütigen Vortrag schließt sich eine Diskussionsrunde an, bei der jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen.

Der Vortrag „Küste gegen Plastik in 435 Wörtern“ findet im Rahmen der „Aktionswochen zur Müllvermeidung“ statt, die vom Elbmarschenhaus, dem Regionalpark Wedeler Au e. V. sowie der ARGE Umweltschutz Haseldorfer Marsch/Hetlingen e.V. und weiteren Akteuren der Region initiiert wurden. Das komplette Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.elbmarschenhaus.de

Rathaus Wedel

Rathausplatz 3–5, Wedel