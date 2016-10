Wildbienen-Aktionstag

Hamburg. Am 15. Oktober 2016 werden in Borgende für Wildbienen wieder die Ärmel hochgekrempelt: NABU und NAJU Hamburg veranstalten ab 10 Uhr einen Aktionstag im Rahmen der NABU-Kampagne „Aktiv für Hamburgs StadtNatur“. Freiwillige Helfer sind herzlich Willkommen!

Auf einer Grünfläche im Grünzug Borgfelde, die bereits als Lebensraum für Insekten umgestaltet wurde, werden herbstliche Pflegemaßnahmen wie die jährliche Mahd durchgeführt. Dazu sind freiwillige Helfer jeden Alters herzlich eingeladen, bei diesem Vorhaben mitzumachen – gerne auch Familien mit Kindern (ab 6 Jahren) und Jugendliche. Die Fläche liegt im Bezirk Hamburg-Mitte in der Landschaftsachse Horner Geest.

„Die Zahl der Insekten geht in Deutschland stark zurück“, erklärt Dr. Katharina Schmidt vom NABU Hamburg den Hintergrund der Aktion. „Dabei sind zum Beispiel Wildbienen für die Bestäubung von Blütenpflanzen, und damit auch für Nutzpflanzen, von hoher Bedeutung.“ Um diese Insektenarten zu fördern, wurde auf der Wiese bereits ein Insektenhotel aufgestellt und ein Schmetterlings- und Wildbienensaum angelegt. Außerdem wird die Fläche insektengerecht gepflegt: So wird sie nur einmal im Jahr gemäht, um ein möglichst großes Blütenangebot und zahlreiche Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten für verschiedenen Insektenarten anzubieten. Neben der Mahd sind am Aktionstag kleinere Pflanz- und Pflegeaktionen geplant.

Der Einsatz findet von 10 bis etwa 15 Uhr statt. Material, Werkzeug sowie einen kleinen Imbiss stellen NABU und NAJU Hamburg für alle Helfer bereit. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Lediglich feste Kleidung und Regenschutz sind mitzubringen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich für den Aktionstag an. Dabei wird der genaue Treffpunkt bekannt gegeben.

Telefon: 69 70 89 34, E-Mail: StadtNaturAktiv@NABU-Hamburg.de