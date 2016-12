Hamburg-Harburg. Am 18. Dezember 2016 steht in der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ um 17 Uhr im Speicher am Kaufhauskanal der vielfach ausgezeichnete russische Pianist Mikhail Mordvinov auf der Bühne. Im Gepäck: Klavierminiaturen von Schubert, Liszt, Grieg und Rachmaninow.

„Moment musicaux“ – diesen Titel könnte man wahrscheinlich fast für jedes kurze Stück verwenden. Erfunden wurde der Name jedoch vom Verleger des Schubert Zyklus. Die einzelnen Miniaturen des Zyklus drücken meist nur eine Stimmung aus, vertonen ein bestimmtes Gefühl. Wie praktisch in allen bekannteren Klavierwerken Schuberts beeindrucken auch die „Moments Musicaux“ nicht durch Virtuosität, sondern vielmehr durch eine große Vielfalt an Gefühlswelten. Die Etüden von Liszt stellen dagegen höchste technische Ansprüche an den Solisten, sind aber als Stimmungsbilder ebenso „musikalische Momente“.

Die sechs lyrischen Stücke von Grieg sind wie bunte Blätter eines Skizzenbuches. Leichte und zarte Frühlingsgefühle und Freude am Leben prägen das Werk. Rachmaninow dagegen gestaltet in seinem Zyklus einen ganz anderen Gefühlskosmos: er lässt Verzweiflung, Leere, Unruhe, Trauer, Verlust und Tragik spüren.

Mikhail Mordvinov wurde gleich durch zwei Wettbewerbserfolge bekannt: Er ist Sieger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau 1996 und des Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund 1997. Ab dem siebten Lebensjahr besuchte er die Klavier-Klasse an der Moskauer Gnessin-Musikschule. Es folgte ein Studium an der Russischen Gnessin-Akademie für Musik. 1996/97 wurde er als „Bester Student des Jahres“ ausgezeichnet. Er belegte ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover.

Eintrittspreis: 20 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren Eintritt frei.

Platzreservierungen telefonisch unter 0211/936 50 90 oder per Email an info@weltklassik.de

Weitere Informationen unter www.weltklassik.de

Speicher am Kaufhauskanal

Blohmstraße 22, Harburg