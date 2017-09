„Viva Cuba Libre …“ – Kuba in der Hafen City

Hafen City. Ab dem 7. September 2017 sind auf dem Überseeboulevard kubanische Motive in der Ausstellung „Viva Cuba Libre …“ zu sehen. In der neuen „Open art“-Ausstellung porträtiert Fotograf Prof. Dr. Winfried Alberti die Geschichte und Menschen hinter der boomenden Touristikmaschinerie des exotischen Inselstaats. Insgesamt werden 50 großformatige Abbildungen als historische Zeitzeugen den Überseeboulevard säumen und die Besucher rund um die Uhr kostenlos auf eine Reise in das revolutionäre Land mitnehmen.

Mit der kubanischen Millionen-Metropole Havanna gehen unterschiedlichste Assoziationen einher: Rum, Zigarren, Salsa-Klänge. In der neuen Ausstellung „Viva Cuba Libre …“ räumt der Fotograf Prof. Dr. Winfried Alberti mit dieser weitverbreiteten, leicht verzerrten Sicht auf. Er porträtiert die Geschichte und Menschen hinter der boomenden Touristikmaschinerie des exotischen Inselstaats.

„Es ist uns ein großes Anliegen, mit den Ausstellungsreihen nicht nur die Kunst in den öffentlichen Raum und in unseren Alltag zu integrieren, sondern auch unsere Besucher für wichtige Themen unserer Weltgeschichte zu sensibilisieren“, erklärt Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin Überseequartier-Nord. „Die bewusst kritische Betrachtung Kubas durch die Linse des Visionärs Winfried Alberti ermöglicht einen interessanten Blick hinter die Fassaden. Vieles erschließt sich erst nach genauem Hinschauen.“

Der Künstler Winfried Alberti erzählt: „Bei meinen Reisen geht es mir vordergründig darum, die Geschichten hinter den Bildern zu erzählen, die oftmals auch von politischen Zusammenhängen geprägt sind. Ich habe den Anspruch an mich selbst, dass meine Fotografien authentisch und ursprünglich sind.“ Der pensionierte Arzt macht sich mit kreativer Neugier ein ganz eigenes Bild von fremden Städten, deren Historie, Architektur, Kunst und Lebensart. Inzwischen birgt sein Archiv tausende Bilder von Reisen unter anderem nach Paris, Istanbul und China. „Die Fotos, die ich auf dem Überseeboulevard präsentiere, sind während zwei Inselaufenthalten im Frühjahr 2016 und 2017 entstanden. Sie zeigen die ehemalige Kolonie im Wandel der Zeit und offenbaren den morbiden Charme sowie die herzliche Gastfreundschaft der Kubaner.“

Die Vernissage findet am 7. September ab 18 Uhr im Haus Virginia statt.

Haus Virginia

Überseeboulevard 5, Hafen City