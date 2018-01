Tschüß Weihnachtsbäume

Hamburg. Die Stadtreinigung Hamburg holt auch in diesem Jahr wieder die alten Weihnachtsbäume ab. Hier gibt es die einzelnen Termine für die Hamburger Elbvororte.

Schmucklos, nadellos, trostlos: Gestern noch der Mittelpunkt des Festes, soll der Weihnachtsbaum langsam verschwinden. Weihnachtsbäume aus Privathaushalten nimmt die Stadtreinigung Hamburg (SRH) auf ihren Recyclinghöfen schon jetzt kostenfrei an. Für alle, die den Baum noch etwas genießen wollen, gibt es ab dem 8. Januar 2018 die Weihnachtsbaumsammlung der Stadtreinigung.

In jedem Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin, der sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheidet. Die Termine können online auf www.stadtreinigung.hamburg nachgelesen oder telefonisch bei der SRH unter 257 60 nachgefragt werden. Der Online-Abfuhrkalender der SRH erinnert per Mail an den Sammeltermin.

Die SRH nimmt die ausgedienten Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn die Bäume nicht länger als 2,50 Meter und restlos abgeschmückt sind. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen vor der Bereitstellung am Straßenrand entfernt und in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden. Die Bäume müssen am Straßenrand so zur Abholung bereitgestellt werden, dass von ihnen keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgeht.

Die SRH rechnet mit etwa 200.000 eingesammelten Weihnachtsbäumen. Die von der SRH in Sondertouren eingesammelten Weihnachtsbäume werden geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg sowie als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.

Adventskränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Adventskränze müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden. Bei der Weihnachtbaumsammlung werden Adventskränze deshalb nicht eingesammelt.

Abholtermine pro Stadtteil

Rissen: 10. Januar und 17. Januar

Sülldorf: 10. Januar und 17. Januar

Iserbrook: 10. Januar und 17. Januar

Blankenese: 10. Januar und 17. Januar

Groß Flottbek: 11. Januar und 18. Januar

Nienstedten: 10. Januar und 17. Januar

Othmarschen: 11. Januar und 18. Januar

Osdorf: 12. Januar und 19. Januar