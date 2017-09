Vom 16. bis zum 20. Oktober 2017 bietet das Schauspielhaus einen Theaterworkshop für Kinder an.

Die Teilnehmer/innen sollen dabei spielerisch das Theater kennenlernen und entdecken. An jedem Tag des einwöchigen Workshops wird eine Expertin/ein Experte aus dem Schauspielhaus dabei sein. Die Kinder erfahren zum Beispiel, wie man eine Rolle einstudiert und erarbeiten gemeinsam mit einem Tänzer eine eigene Choreografie. Am letzten Tag werden um 12 Uhr die Ergebnisse der Theaterwoche vor Publikum präsentiert. Der Theaterworkshop richtet sich an Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren und kostet 30 Euro pro Teilnehmer.

Datum: 16. – 20. Oktober 2017, jeweils 9.30 – 13 Uhr

Wo: Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39

Anmeldung: bis zum 8. Oktober 2017 an marie.petzold@schauspielhaus.de

Weitere Informationen zum Workshop hier.