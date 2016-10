The Big Chris Barber Band in der Laeiszhalle

Laeiszhalle. Kurz vor seinem 65. Bühnenjubiläum kommt Chris Barber am 22. Oktober 2016 in die Laeiszhalle. Um 20 Uhr heißt es dann „Over 60 years of Europe’s finest traditional Jazz & Blues Band“ und die Traditional Jazz Ikone Chris Barber tritt mit seiner Big Chris Barber Band auf.

Chris Barber und seine Band zählten bereits in den 50er Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Dixielandgruppen Europas mit New Orleanscher Jazzprägung. Und noch heute bieten sie Jazz und Swing vom Feinsten: „Bourbon Street Parade“, „When the Saints go marching in“, „Petite Fleur“, Miles Davis „All Blues“ und natürlich Barbers großer Hit und Dixie Hymne „Ice-Cream“.

Während des Konzerts mischt die Band geschickt alte und neue Titel, kombiniert Temperament und Charme mit klassischen Jazz- und Bluestiteln und begeistert das Publikum mit ihrer Spielfreude.

Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Abendkasse um im Internet unter www.eventim.de

Preise von 19 bis 54 Euro.

Laeiszhalle Hamburg

Johannes-Brahms-Platz