Den Hamburgern steht das erste lange Maiwochenende bevor – und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. So feiern sie den Tanz in den Mai in Hamburg.

Endlich fällt mal ein Feiertag nicht auf ein Wochenende. Am Montag ist Tag der Arbeit und somit haben die feierwütigen Hamburger einen Tag mehr zum Feiern. Hier sind die besten Partys zum Tanz in den Mai in der Hansestadt:

So feiert man den Tanz in den Mai in Hamburg:

Wer vom Feiern gar nicht genug bekommen kann, dem sei das All-Inclusive-Angebot ans Herz gelegt. Zu einem einheitlichen Preis bekommt man so Eintritt zu fünf verschiedenen Locations – inklusive Shuttle-Service. Mehr Infos

Wo: Café Schöne Aussichten, Golden Pudel Club, Terrace Hill, Bahnhof Pauli, Schmidtchen

Preis: 11,00 Euro

Tanz in den Mai im Hühnerposten

Auf der Webseite heißt es, die Maiparty im Hühnerposten sei der größte Tanz in den Mai in Hamburg. Wollen wir es mal glauben. Tatsächlich werden sechs Top-DJs erwartet, auf vier verschiedenen Floors. Mehr Infos

Wo: Hühnerposten, Hühnerposten 1A

Preis: 10,00 Euro

Tanz in den Mai im Café Seeterrassen

Direkt am See im Planten un Blomen, auf einer 2.000 qm großen Terrasse, darf gefeiert, getrunken und geschlemmt werden. Dazu kommen diverse Tanzflächen und mehrere Top-DJs. Mehr Infos

Wo: Café Seeterrassen, St. Petersburger Straße 22

Preis: 9,90 Euro

„Mai Ahoi“ auf der Cap San Diego

Mit dem besten Hafenblick wirbt das Museumsschiff, die Cap San Diego. Direkt an den Landungsbrücken laden drei Tanzflächen zum perfekten Tanz in den Mai. Mehr Infos

Wo: Cap San Diego, Überseebrücke

Preis: 9,90 Euro

Frau Hedi: Tanz in den Mai auf der Elbe

Wer im Rahmen einer echten Hafenkreuzfahrt den Mai begrüßen möchte, sollte sich für Frau Hedi entscheiden. Die Kult-Barkasse lädt zur Abenteuerfahrt im Hamburger Hafen. Mehr Infos

Wo: Landungsbrücke 10, Innenkante

Preis: 14,00 Euro