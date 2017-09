„Sing-it“: Popchor in Sülldorf-Iserbrook

Der Popchor „Sing-it“ gehört zu der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Sülldorf-Iserbrook und ist ein Projekt des Kantors und Chorleiters Andreas Gries. Die engagierten Sängerinnen und Sänger haben ein umfangreiches Repertoire aus Jazz-, Rock- und Popsongs und im Modern-Gospel-Style. Auch in den Herbstmonaten präsentiert der Chor seine schönsten Stücke in der Martin-Luther-Kirche und der St. Michaelskirche.

Nacht der Kirchen, 16. September

Zur „Nacht der Kirchen“ am Samstag dem 16. September 2017 gibt der Popchor von 21 bis 22 Uhr ein Konzert in der Martin-Luther-Kirche in Iserbrook. Im Anschluss lädt der Chor zum geselliges Beisammensein und Ausklingen des Abends bei Wein, Saft, Wasser und Brezeln ein. Die gesamte Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit dem Auftritt einer Jugendband und einer Lesung mit Amelie Fechner.

Musikalischen Abendgottesdienst, 24. September

Im Zuge des musikalischen Abendgottesdienstes tritt „Sing-it“am Sonntag dem 24. September 2017 um 18 Uhr

in der St. Michaelskirche in Sülldorf auf.

„Adventsliedersingen“ am 2. Advent

Am 10. Dezember 2017 lädt der Chor um 18:00 Uhr zusammen mit dem Kirchenblasorchester Fanfare und der Kantorei zum Konzert und anschließend geselligem Beisammensein bei Gebäck und Getränken in die Martin-Luther-Kirche in Iserbrook ein.

Auftritt in der „Lichterkirche zur Heiligen Nacht“, Heiligabend

Am Sonntag, 24. Dezember 2017 zelebriert „Sing-it“ ab 23 Uhr zusammen mit dem Kirchenblasorchester Fanfare das Weihnachtsfest. Bei Gebäck und Punsch wird der Abend im Anschluss ausklingen. Gefeiert wird in und vor der Martin-Luther-Kirche in Iserbrook.

Martin-Luther-Kirche – Standort Iserbrook, Schenefelder Landstraße 202, 22589 Hamburg

St. Michaelskirche – Standort Sülldorf, Sülldorfer Kirchenweg 191, 22589 Hamburg