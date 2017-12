Frohes Neues: Das ist los an Silvester in Hamburg!

Alle Jahre wieder fragen wir uns: Was ist los an Silvester in Hamburg? Während die einen einfach nur den Fernseher einschalten und im kleinen Kreis feiern, wollen viele die Stadt unsicher machen. Hier ist ein Überblick mit den sieben besten Silvesterpartys in Hamburg.

MS Koi

Die MS Koi zählt zu den modernsten Partyschiffen Deutschlands. Mit Blick auf die Elbphilharmonie begrüßen sie hier das neue Jahr – Getränke inklusive.

Wo: Elbe, Fischmarkt

Preis: ab 119,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Au Quai Club

Das Au Quai an der Elbe zählt zu den beliebtesten Design-Restaurants Hamburgs und als Silvester-Location perfekt geeignet. Im Preis enthalten sind, neben guter Musik, alle Getränke, Berliner und eine beheizte Außenterrasse.

Wo: Große Elbstraße 145B

Preis: ab 99,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Halo Clubbing Reeperbahn

Das Halo zählt zu den angesagtesten Elektroclubs auf der Reeperbahn. Dementsprechend ist auch die Silvesterparty hier ein „Must“ für alle Partygänger. Im Preis sind neben guter Musik diverse Getränke inklusive. Gefeiert wird bis in den Morgen.

Wo: Große Freiheit 6

Preis: ab 69,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Terrace Hill

Das Terrace Hill auf dem Dach des Bunkers am Heiligengeistfeld bietet eine spektakuläre Sicht über Hamburg. Neben dem Blick auf das Feuerwerk sind auch alle Getränke im Preis enthalten.

Wo: Feldstraße 66

Preis: ab 89,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Neue Flora

Wo sonst Aladdin wütet, findet am 31. Dezember im Foyer eine große Ü40-Silvesterparty statt. Drei Tanzflächen und alle Getränke sind hier inklusive.

Wo: Stresemannstraße 159A

Preis: ab 69,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Hafenklang

Etwas alternativer und günstiger geht es an Silvester im Hafenklang zu. Unter dem Motto „Sylvestro Drumbule“ werden auf zwei Dancefloors vor allem Dub & Bass aufgelegt.

Wo: Große Elbstraße 84

Preis: 12,- €

Mehr Infos gibt’s hier.

Hühnerposten

Die Silvesterparty im Hühnerposten zählt zur größten All-Inclusive-Party in Hamburg. 5 große Bars und Self-Service-Kühlschränke und jede Musikrichtung versprechen perfekte Partystimmung zum Jahreswechsel.

Wo: Hühnerposten 1a

Preis: ab 65,- €

Mehr Infos gibt’s hier.