Senatsbock-Anstich im Blockbräu

Landungsbrücken. Am 26. Januar 2017 wird die fünfte Hamburger Jahreszeit eingeläutet: die Senatsbockzeit. Bereits zum dritten Mal wird die alte Tradition wieder ins Leben gerufen, bei welcher der Senatsbock feierlich im Blockbräu an den Landungsbrücken angestochen wird.

Nach mehr als 60 Jahren wurde 2015 im Hamburger Hafen auf der Rickmer Rickmers erstmals wieder ein Senatsbock angestochen. Um diese Tradition wieder im „Brauhaus der Hanse“ – wie Hamburg im 12. Jahrhundert genannt wurde – zu etablieren, gab es auch im Jahr 2016 den von fünf Brauereien zusammen gebrauten Senatsbock in Anlehnung an alte Traditionen. Diese fünf Brauereien waren Blockbräu, Joh. Albrecht, Gröninger, Kehrwieder Kreativbrauerei und Ratsherrn.

Auch in diesem Jahr halten die Hamburger Brauereien diese Tradition in Ehren, geben ihr allerdings einen neuen Schliff. So wird es am 26. Januar 2017 nicht eine, sondern drei Versionen des Senatsbocks geben. Blockbräu, Gröninger und Joh. Albrecht brauten gemeinschaftlich. Die Ratsherrn Brauerei braute eigenständig einen der drei Böcke und zuletzt hat sich die Kehrwieder Kreativbrauerei mit Buddelship zusammengetan. So haben sich dieses Jahr schon sechs Brauereien aus Hamburg gefunden, die Wert auf die Biergeschichte und Tradition des Bierbrauens legen.

Im traditionellen Brauhaus wird dieses Jahr der Anstich stattfinden und um die 300 Besucher begrüßen. Feierlich eröffnet und begleitet wird der Anstich vom Wirtschaftssenator Frank Horch. Der zeremonielle Anstich wird von ihm persönlich durchgeführt. Dies erfolgt auf die traditionelle Art und Weise. Der Zapfhahn wird in das Holzfass geschlagen und dem frischen Senatsbock-Genuss steht nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen gibt es hier.

Beginn der Veranstaltung: 18 Uhr, offizieller Anstich um 19.30 Uhr.

Blockbräu

Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, St. Pauli