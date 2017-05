Schreibwerkstatt – Kinderbücher selber schreiben

Wedel. Die Volkshochschule Wedel bietet am 13. und 20. Mai 2017 eine Schreibwerkstatt an, bei der Interessierte Kinderbücher schreiben können. Von jeweils 10 bis 15 Uhr verrät die Kinderbuchautorin Yvonne Hergane Geheimnisse aus der Kinderbuchwelt und hilft der Kreativität auf die Sprünge.

Träumen Sie auch schon lange davon, ein Kinderbuch zu schreiben? Haben Sie vielleicht schon fertige Manuskripte in der Schublade? Ihnen fehlt nur der letzte Kick, um eine Idee zu entwickeln, oder die Kenntnis darüber, wie man eine Geschichte an den Verlag bringt? Die Kinderbuchautorin Yvonne Hergane lüftet an zwei Wochenenden einige Geheimnisse aus der Kinderbuchwelt und hilft der Kreativität auf die Sprünge.

Anhand von konkreten Beispielen erfahren Kursteilnehmer, wie ein Bilderbuch entsteht, erfahren einen Einblick in den langen Weg eines Buches von der Idee bis zum fertigen Produkt, bekommen einige Missverständnisse in Sachen Kinderbuchmarkt/Autor-Sein erklärt und erhalten neue Impulse und Wege zur Entfaltung des eigenen Schreibens.

Natürlich lernen Kursteilnehmer auch, wie man mit wenigen Elementen einen tragfähigen Plot bauen kann. Auch das Erarbeiten eines kompletten Konzeptes ist möglich, indem die Teilnehmer wieder selbst zum Kind werden und mit Wörtern, Reimen, Collagenmaterial, Papier, Schere und Stiften „spielen“.

Fertige Ideen können gerne mitgebracht werden, Bastelmaterial und Technik für das Bilderbuchkino wird gestellt.

Kurs-Nummer: 171-5116

Anmeldung unter www.vhs.wedel.de oder info@vhs.wedel.de sowie unter Telefon 04103/915 40.

Volkshochschule Wedel

ABC-Straße 3, Wedel