Rissen. Autor Ulli Engelbrecht erinnert am 27. November 2016 im Bürgerhaus Rissen mit seiner Retro-Leseshow an Lebensgefühle und Musik von einst und jetzt. Bei seiner Show „Rock around the Tannenbaum“ werden außerdem kleine Snacks und Getränke gereicht.

Geschichten voller Musik und Lebensgefühle von einst und jetzt – so ist die weihnachtliche Retro-Leseshow „Rock around the Tannenbaum“ des Autors Ulli Engelbrecht aus Rissen untertitelt, die um 17 Uhr im Bürgerhaus an der Wedeler Landstraße geboten wird.

In der Weihnachtszeit hält man ein Weile inne und lässt das Jahr, das bald zu Ende geht, nochmals Revue passieren. Bei Engelbrecht jedoch entwickelt sich die besinnliche Rückschau zu einem gnadenlosen Ritt durch die vergangenen vier Jahrzehnte. Er sinniert über Begegnungen und Belanglosigkeiten, berichtet über Entdeckungen und Emotionen und zerrt dazu auch die stets rotierende Popmusik jener Tage aus ihrem Dornröschenschlaf.

Die biografisch eingefärbten Momente voller Einsichten und Eindrücke erinnern an Modern Talking, TV-Abende in Schwarz-Weiß, Bio-Läden, Pornos aus Schweden, lila Latzhosen oder lange Haare. Ulli Engelbrecht, Jahrgang 1957, kramt nur zu gern in den Tiefen seines Hirns, um seinen Gedankenschrott abzufahren, der sich bei ihm in den Jahren zwischen Pubertät, Selbstfindungsphase und Erwachsenwerden angesammelt hat.

Der Rücksturz- und Nostalgie-Experte pflegt mit Hingabe die mentale Wiederbelebung: So sortiert er sorgfältig all das, was er, und zugleich auch viele andere Menschen, seiner Generation an Ereignissen, Erlebnissen und Episoden verdrängt, verloren oder vergessen haben und bereitet sie als handliche Lese-Häppchen literarisch auf. Seine munteren und auch nachdenklichen Kurzgeschichten hat er bereits in mehreren Büchern (unter anderem „Samtcord, Strass & Soundgewitter“) und Anthologien veröffentlicht und stellt sie zudem regelmäßig bei seinen Retro-Leseshows vor.

Neben Texten und Tönen gibt es an diesem ersten Adventsnachmittag auch die Hitparade der schlimmsten Weihnachtspopsongs zu hören, außerdem werden zur Retro-Leseshow kleine Snacks und Getränke gereicht.

Eintritt: 10 Euro.

Anmeldungen per Mail unter info@buergerverein-rissen.de oder per Telefon unter 81 12 56.

Bürgerhaus Rissen

Wedeler Landstraße 2, Rissen