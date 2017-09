Rosengarten-Ehestorf. Historische Vorführungen, Kutschfahrten und Ponyreiten – der Pferdetag im Freilichtmuseum am Kiekeberg am 24. September 2017 präsentiert die Vielfalt der historischen und modernen Pferdewelt von 10 bis 18 Uhr.

Beim diesjährigen Pferdetag zeigt das Freilichtmuseum am Kiekeberg den Übergang von der historischen Feldarbeit mit Pferden hin zum heutigen Reiten als Freizeitbeschäftigung. Im spannenden Schauprogramm am Lüneburger Landgarten verfolgen die Besucher den vielseitigen Einsatz der Pferde. Mit traditionellen Geräten betreibt der Bauer Feldarbeit wie vor 100 Jahren. Die Pferde rücken beispielsweise Holz, pflügen den Acker oder setzen den Göpel in Bewegung. Geschichtsinteressierte begleiten die Familie vom Pringens Hof aus dem Jahr 1804 bei ihrer Sonntagsausfahrt oder machen selbst eine Kutschfahrt in einer historischen Kutsche.

Unterm Sattel, vor der Kutsche oder an der Longe präsentieren die stolzen Rösser die bunte Welt des Pferdesports. Reiter führen eine spanische Quadrille vor, eine künstlerische Figur im Formationsreiten, oder reiten im Damensattel. Im Schritt, Trab oder Galopp voltigieren die akrobatischen Mädchen und Jungen der regionalen Reitvereine und die Johanniter zeigen Auszüge aus ihrer spannenden Arbeit mit den Pferden. Beim Talentwettbewerb stehen die kleinen Pferde im Mittelpunkt und die Besucher helfen das Ponytalent des Jahres zu küren.

Pferdetag im Freilichtmuseum am Kiekeberg mit Markt rund zum Thema Pferd

Große und kleine Pferdefreunde können auf dem Markt stöbern, der eine bunte Auswahl an Produkten und Informationen rund um das Thema Pferd anbietet. Für Kinder gibt es ein vielfältiges Programm aus Ponyreiten, Pferdefiguren basteln und Kinderschminken.

Das Gasthaus „Stoof Mudders Kroog“ kümmert sich mit traditioneller norddeutscher Küche und regionalen Gerichten um das leibliche Wohl der Gäste. Das Rösterei-Café „Koffietied“ lockt mit frisch gebrühtem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf