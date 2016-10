Pepe Lienhard Big Band in der Laeiszhalle

Hamburg. Die Pepe Lienhard Big Band mit Welt-Hits der Swing-Legenden und einer Hommage an Pepe Lienhards langjährigen Freund Udo Jürgens ist erstmalig auf großer Tour durch Deutschland und Österreich und am 26. Oktober 2016 um 20 Uhr in Hamburg in der Laeiszhalle.

Das swingt! Seit Jahrzehnten zählt die Big Band des Musikers Pepe Lienhard zu den beliebtesten Swing-Formationen, ob im deutschsprachigen Raum, in Asien und Südafrika oder als TV-Live-Band vor Fernseh-Publikum. Als Bandleader und Arrangeur begleitete der Schweizer auch Udo Jürgens auf seinen Konzert-Tourneen und konnte mit seinem 17-köpfigen Ensemble über 30 Jahre lang Millionen von Fans in aller Welt mitreißen.

Mit „Swing Live“ setzt die Pepe Lienhard Big Band ihre Erfolgsgeschichte fort: Liebhaber des großen Big Band Sounds können sich auf Evergreens von Größen wie Glenn Miller und Benny Goodman freuen – und auf eine ganz persönliche Hommage an den unvergesslichen Udo Jürgens, Pepe Lienhards langjährigen und geschätzten Freund.

„Swing Live“ zelebriert die großen Zeiten des Swing: Glanznummern von Count Basie und Quincy Jones stehen Seite an Seite mit den schönsten Melodien von Glenn Miller und Benny Goodman. Ein prall gefülltes Programm, das beweist, dass die Kunst der „Swinging Years“ bis heute lebt.

Darüber hinaus macht Pepe Lienhard allen Fans Udo Jürgens ein besonderes Geschenk: eine Hommage mit den größten Erfolgen des Entertainers. Mit dem Gesangsquartett „The Voices“, dem Entertainer Pino Gasparini sowie der Jazzsängerin Dorothea Lorene und dem jungen Showtalent Kent Stetler als Special Guests versprechen Pepe Lienhard und seine Big Band ein besonderes Konzerterlebnis.

Laeiszhalle

Johannes-Brahms-Platz