Infoabend: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Lurup. Das Stadtteilhaus Lurup veranstaltet am 17. Januar 2018 einen Infoabend, bei dem eine Ärztin alles Wissenswertes über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht erzählt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Es kann jederzeit passieren: Plötzlich ist man durch Unfall oder Krankheit nicht mehr in der Lage, selbst über sich zu bestimmen. Dann ist es gut und wichtig, wenn man jemanden hat, der die eigenen Wünsche kennt und jederzeit durchsetzen kann. Damit Freunde und Angehörige einen in dieser Situation unterstützen können und die behandelnden Ärzte wissen, was der Patient oder die Patientin sich für diese Situation gewünscht hat, wird eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht benötigt.

Wie man eine solche Vollmacht erhält und was man dabei beachten sollte, erklärt Prof. Dr. med. Jutta Krüger, Ärztin für Neurochirurgie, bei ihre kostenlosen Informationsveranstaltung im Stadtteilhaus Lurup am 17. Januar um 18 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 28 05 55 53 oder per E-Mail an stadtteilhaus@unser-lurup.de.

Stadtteilhaus Lurup

Böverstland 38, Lurup