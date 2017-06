Open House im Atelierhaus 23

Wilhelmsburg. Das Atelierhaus 23 in Wilhelmsburg lädt am 25. Juni 2017 von 11 bis 18 Uhr zum „Open House“ ein. Dabei gibt es eine ganze Bandbreite an Aktivitäten: Geschichten, Kunst, Keramik, Musik, Film, Performance und Entspannung bei Yoga und Massage.

Ganz neu zur Künstlergruppe hinzugekommen ist die Bestseller-Autorin Gesa Schwartz. Die Schreiberin phantastischer Romane erzählt in ihrem Atelier, woran sie gerade schreibt, wie sie auf ihre Ideen kommt und von ihrer, als sie im Zirkuswagen lebte.

Hauskünstlerin Katja Sattelkau stellt ihre neusten Arbeiten aus. Im Atelier von Ralf-Peter Schmidt zeigen unter anderem Nabilar Altar und Branimir Georgiev ihre schönsten Stücke.

Der leidenschaftliche Musiker Nils Ahrens gibt Schnupperstunden am Piano und am Schlagzeug. Wer Lust hat zu singen, kann sich bei Karaoke ausprobieren.

Die Keramikerin Carla Hinter lässt sich ebenfalls bei der Arbeit über die Schulter schauen und gibt Tipps für eigene Töpferarbeiten.

Im Atelier der bekannten Bühnenbildnerin Sabine Hees, die unter anderem das Musical „Aladdin“ ausstattete, wird ab 19 Uhr richtig aufgedreht: mit Filmexperimenten sowie Performances des Künstler-Duos Paolo Moretto und Peter Kastner – aka Stidop KO-OP.

Alle Gäste können den ganzen Tag durchs Haus wandern und in verschiedene Ateliers schauen – unter anderem von Susanne Wollenberg, Yvonne Lautenschlager, Thomas Escher, Sonja Koczula oder des Leonardo-Preisträgers Jann Kaune.

Wer zwischendurch Entspannung wünscht, bucht bei Bettina Graf Shiatsu-Schnupper-Massagen auf Spendenbasis oder den Workshop „Einführung in die transzendierende Atem-Meditation“ von 10 bis 13 Uhr. Elbinsel Yoga bietet um 16 Uhr eine Yogastunde für Anfänger an – 60 Minuten lang und gratis.

Weitere Informationen zum Atelierhaus 23 gibt es hier.

Atelierhaus 23

Am Veringhof 23b, Wilhelmsburg