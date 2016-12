„Oblomow“ auf Kampnagel

Hamburg. Am 6. Januar 2017 feiert die Inszenierung des russischen Klassikers „Oblomow“ von Saskia Kaufmann und Raben Witt ihre Premiere auf Kampnagel.

Ilja Iljitsch Oblomow, namensgebender Protagonist des Romans, entzieht sich Arbeit und gesellschaftlichen Verpflichtungen. Ähnlich wie etwa Bartleby mit seinem „I would prefer not to“, lässt er sich so als widerständige Figur beschreiben, als großer Verweigerer. Als Müßiggänger ist er aus der Zeit gefallen, veraltet und der kapitalistischen Gegenwart zugleich voraus. Als Depressiver ist er indessen gegenwärtig: Unter dem Druck des Leistungsprinzips geht den Menschen die Luft aus. An drei Abenden werden nun Arbeitskleidung gegen Schlafrock getauscht und die Kunst des Liegens zelebriert.

Der Inszenierung liegt die Übersetzung des Romans von Vera Bischitzky aus dem Jahr 2012 zugrunde, die ihm Aktualität und Frische verlieh.