Natur und Tier im Mercado

Altona. Vom 23. Januar bis 11. Februar 2017 entsteht im Untergeschoss des Mercado eine Winterlandschaft mit Tierpräparaten. Eine Ausstellung zeigt Nisthilfen für Gartenvögel und Gebäudebrüter. Zu ihnen gehören der Spatz, der Mauersegler und Fledermäuse. Auch Führungen und Bastelaktionen für Kinder sind im Programm enthalten.

Jetzt in der kalten Jahreszeit zeigen der NABU Hamburg und die NABU-Aktiven Altona die heimische Tier- und Pflanzenwelt im Erdgeschoss und auf der Aktionsfläche im Untergeschoss des Mercado.

Über die Naturschutzarbeit StadtNatur informiert die NABU-Gruppe Altona an einem Stand im Erdgeschoss. Sie haben im letzten Jahr einen Schmetterlingssaum mit heimischen Pflanzen nahe dem Altonaer Balkon angelegt. Ein wichtiges Thema ist auch der Gebäudebrüterschutz sowie Nisthilfen. Marco Sommerfeld, Vogelschutzexperte des NABU Hamburg, lädt zu diesem Thema zu naturkundlichen Führungen rund ums Mercado ein – am 31. Januar und 7. Februar, jeweils um 16 Uhr. Treffpunkt ist der NABU Informationsstand im Erdgeschoss.

Anmeldungen für die 60-minütige Tour unter Telefon 398 68 40.

Dienstags berät der Experte außerdem von 14 bis 17 Uhr zu Nisthilfen am Haus.

Bei den Bastelaktionen werden Interessierte spielerisch an das Thema Naturschutz herangeführt. So spicken Kinder Äpfel mit ungeschälten Sonnenblumenkernen, die mit einem Band um den Stiel prima Futterhilfen für die Vögel in Garten und auf dem Balkon sind. Außerdem können Masken vom Vogel des Jahres 2017, dem Waldkauz, und ein Daumenkino im Rahmen dieser Ausstellung gebastelt werden.

Termine: Montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 17 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Ein weiteres Highlight erwartet die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag am 29. Januar 2017: der Bau von Nisthilfen. Hier können Kinder und Eltern gemeinsam einen Nistkasten-Satz zusammenbauen.

Mercado Altona-Ottensen

Ottenser Hauptstraße 10, Altona