Nähparty im Rissener Bürgerhaus

Rissen. Auf Einladung des Bürgervereins Rissen veranstaltet Kirsten Düspohl im Bürgerhaus Rissen am 6. Mai von 19 bis 22 Uhr ihre Nähparty unter dem Motto „Do it yourself!“ – für alle, die Spaß an einem fröhlichen Miteinander haben und dabei unter professioneller Anleitung die Grundlagen des Nähens lernen und ausprobieren möchten. Gemeinsam werden kleine Produkte erstellt – für Kinder, den eigenen Bedarf oder als individuelles Geschenk.

Etwas selbst zu machen ist für viele eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Viele Frauen haben Lust auf bunte Stoffe und praktische Ideen, was man alles damit tun kann. Am 6. Mai können sie sich bei Kirsten Düspohl im Rissener Bürgerhaus inspirieren lassen und mit guter Laune an der Nähmaschine kreativ ausleben.

„Dieses Mal wollen wir eine Buchhülle DIN-A5 für ein Notiz- oder Adressbuch, für ein Tagebuch oder einfach für das Lieblingsbuch nähen“, erklärt Kirsten Düspohl. „Wer mag, kann gerne ein entsprechendes Buch mitbringen, damit wir Maß nehmen können. Die Anderen bekommen von uns ein normales Schulheft in dem Format. Willkommen ist jeder, der Lust hat, in netter Runde zusammen zu nähen – ob Anfänger, Fortgeschrittene oder absolute Neulinge auf diesem Gebiet.“

Kirsten Düspohl bietet auch Nähkurse für Kinder, Näh-Geburtstagspartys und Näh-AGs für Schulen im Hamburger Westen an. Die Bedienung der Nähmaschine sei schnell eingeübt und mit etwas Geschick und Geduld können Kinder in kurzer Zeit kleine Kunstwerke herstellen – echte Unikate, die man nirgendwo kaufen kann. „Darin liegt der große Erfolg und Motivationsfaktor beim Nähen“, sagt Düspohl. „Man hält nach getaner Arbeit ein schönes Ergebnis in den Händen. Man sieht, was man geleistet hat und ist stolz darauf.“

Wer eine Nähmaschine besitzt, bringt sie zur Nähparty mit. Wer keine hat, kann sich am Abend für 5 Euro eine Maschine ausleihen (sechs Stück verfügbar).

Informationen und verbindliche Anmeldung ab sofort bei Kirsten Düspohl unter www.puenktchenundpompon.de, E-Mail kontakt@puenktchenundpompon.de oder Telefon 22 60 13 80.

Bürgerhaus Rissen

Wedeler Landstraße 2, Rissen