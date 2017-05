Mühlentag im Mühlenmuseum Moisburg

Moisburg. Das Mühlenmuseum Moisburg nimmt am Pfingstmontag, dem 5. Juni 2017, am Deutschen Mühlentag teil. Von 11 bis 18 Uhr zeigt das Museum in einem vielfältigen Programm die historische Wassermühlentechnik. Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 3 Euro.

Während die Este neben dem Museum plätschert, rattert das Mühlrad. Die historische Amtswassermühle ist in Betrieb und mahlt Roggenkorn zu Schrot und Mehl. Der Müller zeigt beim Mühlentag die alte Mahltechnik und erläutert den Weg vom Korn zum Brot. In offenen Führungen um jeweils 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr können Besucher Wissenswertes über die Mühlengeschichte, Getreidesorten und die Mühlentechnik erfahren.

Kleine Nachwuchsmüller können ihr Getreide selber mahlen und aussieben. Bei der Mühlenrallye beantworten Kinder verschiedenen Alters einfache bis knifflige Fragen rund um die Moisburger Mühle. Gemeinsam gehen die kleinen Besucher dann auf Entdeckerreise und erfahren mehr über die Funktion und den Nutzen von Mühlen auf dem Land.

Der Deutsche Mühlentag findet seit 1994 jährlich am Pfingstmontag statt. Veranstalter ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e. V. mit ihren Landesverbänden. Bundesweit beteiligen sich rund 1.200 Mühlen mit Besichtigungen, Führungen und Kulturprogrammen am Mühlentag.

Das Mühlenmuseum Moisburg

Die ehemalige Amtswassermühle ist eine der letzten voll funktionstüchtigen Wassermühlen in der Region. Vor der einzigartigen Kulisse der Mühle finden von April bis Oktober verschiedene Veranstaltungen statt von Märkten über Konzerte bis hin zu Lesungen. An den Tagen der Industriekultur am Wasser am 17. und 18. Juni 2017 erleben die Besucher Führungen und Geschichten rund um die Mühle. Am 23. Juni 2017 geht es musikalisch zu: „Kiek an, dat hett doch wat!“ singen dann Walter Marquardt und seine Imbeeker Heckenrosen.

In der Mahlgaststube ist das Café des Mühlenmuseums eingerichtet. Auf der Speisekarte stehen Kaffee und die legendäre Mühlentorte aus Buchweizen, Schmalzbrote und Erfrischungsgetränke. Bei schönem Wetterkönnen Besucher die Angebote auch im Außenbereich nahe der rauschenden Este genießen.

Weitere Informationen zum Mühlenmuseum Moisburg gibt es hier.

Mühlenmuseum Moisburg

Auf dem Damm 10, Moisburg