MCN lädt zum maritimen Talk und Business Frühstück

Hamburg. Die Geschäftsstelle Hamburg des Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN) lädt am 20. September 2016 zwischen 9 und 11 Uhr zum maritimen Business Frühstück in den Business Club Hamburg an der Elbchaussee ein. Thema ist „Die Seeschifffahrt in der globalisierten Welt – gestern, heute und morgen“, zu dem Referent Bernd Reumann, Prokurist der „K“-Linie Deutschland, sprechen wird.

Bernd Reumann ist seit 1976 in verschiedenen Funktionen mitentscheidend für den Erfolg tätig. Seit den 70er Jahren hat die Globalisierung an Fahrt zugenommen und ist aus einem international agierenden Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Auch die „K“-Line, die im Jahre 1919 gegründet wurde, spielt eine entscheidende Rolle in diesem „Welt-Theater“.

War zunächst China die „Werkbank“ der westlichen Gesellschaft, zeichnet sich im digitalen Zeitalter „Industrie 4.0“ ein steter Wandel ab. Wurde bisher ein Qualitätsprodukt in Teilen nach Asien verschifft, dort zusammengebaut und fertig zurückverladen, ist heute im Zeitalter des 3D-Druckers ein kompletter Bau nach Zeichnung möglich und die Verschiffungen, die Wertschöpfung der Reedereien, werden eventuell zurückgehen.

Unterstützt durch das MCN treffen sich Vertreter der maritimen Wirtschaft und Interessierte zum Erfahrungsaustausch, um über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Chancen in der maritimen Wirtschaft zu diskutieren sowie fachliches Know-how auszutauschen.

