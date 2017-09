Lurupina Zirkus Festival im Böverstpark

Am 16. September 2017 treten beim Lurupina Zirkus Festival von 15 bis 22 Uhr internationale Zirkuskünstler, Künstler aus dem Stadtteil und Straßenmusikgruppen mit mehr als 40 Shows im Böverstpark auf.

Die Luftartistikgruppe Jana Korb wird mit ihren Musikern aus Berlin auf dem Gipfel des Böverstparks am hohen Rigg zu Beginn und am Ende des Festivals auftreten. Außerdem zeigen Akrobaten aus Bremen, Berlin, Hamburg und Amsterdam ihre Shows an weiteren Luftartistik-Riggs und mobilen Bühnen.

Eingerahmt wird das Festival von einem Anwohnerflohmarkt und unkommerziellen Essens- und Getränkeständen. Die Lurupina ist ein Festival des „Neuen Zirkus“, der Akrobatik, Tanz, Theater und Musik verbindet. Zwischen den verschiedenen Spielorten sorgen Straßenmusikgruppen, Clowns und Straßenkünstler für Stimmung.

Gemeinsam mit künstlerischen Initiativen aus Schulen und Einrichtungen des Stadtteils werden alle gemeinsam das Zirkusfestival im Park beim Stadtteilhaus Lurup zu einem besonderen Erlebnis machen. Das Stadtteilkulturzentrum lädt alle zu diesem besonderen Ereignis ein. Gefördert wird die Lurupina durch das Bezirksamt Altona und die Budnianer Hilfe e.V.

Weitere Informationen zum Festival gibt es hier.

Stadtteilhaus Lurup

Böverstland 38, Lurup